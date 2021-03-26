Трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» появился в Сети

Вашингтон, 26 марта. Российское подразделение компании Warner Bros. показало трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет», режиссером которого стал Джеймс Ганн.

Супергеройская картина, основанная на одноименных комиксах DC, задумана как самостоятельный сиквел «Отряда самоубийц». В фильме снялись такие звезды, как Марго Робби, Идрис Эльба, Сильвестр Сталлоне и другие.

По сюжету злодеям в рамках нового задания придется отправиться на отдаленный остров, полный врагов. В команду войдут новые герои, из-за чего напряжение между персонажами лишь возрастет.

Предполагается, что в прокат фильм выйдет в августе этого года. Трейлер опубликован на YouTube-канале Warner Bros.

В Сети ранее появилось фото звезды «Сумерек» Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы. Актриса снимается в фильме «Спенсер», который расскажет о непростых отношениях леди Ди и британского принца Чарльза.