Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области

Москва, 26 марта. Сенатор Олег Мельниченко назначен врио губернатора Пензенской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Глава государства провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко в формате видеоконференции. Путин поинтересовался у Мельниченко, готов ли он занять пост врио губернатора Пензенской области, на что сенатор ответил утвердительно.

Также известно, что Пензенская область является родным краем для Олега Мельниченко.

Ранее сообщалось, что губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подозревают в получении взятки. Чиновник свою вину не признает.