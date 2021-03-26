«Милонов-шоу». Писатель Пелевин о своих книгах, Байдене и коте. ФАН-ТВ

На этот раз гостем ведущего передачи депутата Госдумы РФ Виталия Милонова стал известный российский писатель по фамилии Пелевин. Но не Виктор, а Александр Пелевин — не «интеллигент», а патриот, который трезво смотрит на вещи и не боится высказываться на неоднозначные темы.

Депутат и писатель обсудили мировую политику и литературное мастерство. Что общего у Джо Байдена и персонажа Лесли Нильсона ? Почему офис Владимира Зеленского закидывают яйцами и петардами? И сколько зарабатывают на писательстве настоящие профессионалы? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске «Милонов-шоу»