Белый дом оставил половину штатов без вакцины от COVID-19

Вашингтон, 26 марта. Вакцинация от коронавируса для взрослых начнется в США к середине апреля, однако прививки от COVID-19 получит только половина штатов.

Власти США намерены сделать не менее 200 млн прививок от коронавируса в течение первых 100 дней новой администрации. Однако пройти вакцинацию от COVID-19 смогут только жители некоторых штатов страны. Остальные граждане США смогут привиться от COVID-19 с 1 мая, сообщил координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц.

Положительный результат теста на коронавирус в США получили около 30 млн человек с начала 2020 года. Американские врачи зафксировали примерно 546 тыс. летальных случаев от заболевания.