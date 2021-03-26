Названы возможные последствия инцидента в Суэцком канале для России

Каир, 26 марта. Эксперты оценили возможные последствия для Российской Федерации возникшей «пробки» в Суэцком канале из-за застрявшего судна-контейнеровоза.

Остановка движения грузовых судов может привести к кратковременным, но значительным изменениям на мировых рынках. В отношении России ситуация складывается двояко, уверены эксперты.

В первую очередь отмечается сбой поставок сжиженного природного газа (СПГ). Это может отразиться на ценах, однако сезон холодов уже прошел, поэтому кризиса на газовом рынке не ожидается. Нефть на фоне происшествия подорожает, однако до простоя нефтеперерабатывающих предприятий не дойдет, поскольку ситуация должна скоро разрешиться, пишет «Утро.ру».

При этом большие танкеры продолжают идти в Азию через мыс Доброй надежды. В Европу суда с нефтью не могут пройти из-за блокировки египетского канала, и заменой тут служит российская трубопроводная сеть Urals, спрос на которую уже увеличился.

Морское управление Панамы (AMP) начало расследовать аварию с контейнеровозом Ever Given. На данный момент точные причины происшествия не установлены. Между тем один из аналитиков нефтегазового сектора в комментарии INFOX призвал не преувеличивать размеры катастрофы. По его словам, паники на рынке черного золота нет.