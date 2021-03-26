Подозреваемый из Подмосковья во время игры убил подростка и прятался на даче

Владимир, 26 марта. Сотрудники полиции задержали во Владимирской области ранее судимого жителя Подмосковья. Подозреваемый в расправе над 15-летним школьником скрывался на даче.

К стражам порядка ранее обратился отец ребенка и заявил об исчезновении сына. Сотрудники полиции установили, что перед уходом из дома тот поссорился с близкими. Ребенок ушел к автобусной остановке, где познакомился с 26-летним мужчиной.

Подозреваемый пригласил подростка к себе домой. Перед гибелью школьник успел рассказать друзьям о новом приятеле. По предварительным данным, в квартире жертва и фигурант выпили спиртное, а затем мужчина предложил «поиграть». От удара ребенок потерял сознание. Хозяин квартиры снова его ударил в надежде, что мальчик очнется. Поняв, что подросток умер, злоумышленник сбежал.

Просмотр записей камер наблюдения позволил установить, что фигурант отправился на автобусную остановку и сел в маршрутный транспорт. Силовики получили информацию о том, что у мужчины есть дача во Владимирской области, там он и был задержан.

Подозреваемый работал в компании, которая занимается благоустройством. Мужчина страдал психическим заболеванием, поэтому состоял на специализированном учете, сообщал ФАН.