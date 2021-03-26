Хирург воспользовался носом «Лободы», чтобы пропиарить свою клинику

Лицо певицы Светланы Лободы не раз «разбирали по кусочкам» пластические хирурги, они заявляли, что артистка не раз оперировала лицо. Сама же Лобода неоднократно отрицала обвинения, а хейтеры часто осуждали певицу за ложь.

Сегодня новым поводом для слухов стал ролик пластического хирурга Донийора Чориева из Узбекистана: врач снимает швы своей клиентке после ринопластики. Блондинка внешне очень похожа на Светлану Лободу. Все бы ничего, но Донийор подчеркивает это сходство отметкой звезды на данном ролике.

Видео с лицом «Лободы» после операции молниеносно разнеслось по Сети, что повлекло за собой новые осуждения в адрес звезды.

«Она во всех интервью опровергает пластику. Ой, не могу я с наших звезд. Но чего скрывать уже?!» — писали пользователи.

На слухи о таинственной пластической операции ответила сама певица. В своем Instagram артистка обратилась к подписчикам и рассказала, что сейчас она находится в столице и занимается презентацией новой песни.

А хирурга, который решил пропиариться за ее счет, Лобода собирается строго наказать.

«Что вам сказать, молодой человек, вы попали. Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию», — обратилась к обманщику певица.

Вскоре хирург удалил все видео, на которых была отмечена Лобода. Похоже, понял, что пиар потерпел крах.

Ранее певица оправдалась за слишком откровенный наряд на шоу «Голос.Дети».