Диетолог Писарева рассказала, какую опасность таят обычные продукты

Самые обычные продукты могут стать опасными для человека при нарушении правил хранения и готовки. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог, член национальной ассоциации диетологов Ирина Писарева.

По словам эксперта, зачастую люди даже не подозревают, как важно при приготовлении пищи следовать традиционной рецептуре.

«Нельзя есть красную фасоль без надлежащей обработки. В ней содержится вещество, которое повышает проницаемость клеточных мембран, из-за чего вредные вещества могут проникнуть в организм. Фасоль нужно обязательно замачивать и отваривать до полной готовности», — сообщила специалист.

Ирина Писарева привела еще один неочевидный пример опасности, которую таят привычные продукты.

«Самый обычный миндаль, казалось бы, очень полезный, тоже может представлять угрозу. При нагревании вещества, которые содержатся в нем, превращаются в цианид и могут привести к отравлению даже абсолютно здорового человека при употреблении этих орехов в больших количествах», — отметила собеседница ФАН.

В завершение она напомнила, что нужно быть бдительными и с широко популярными в России овощами.

«Опасными могут быть и представители семейства пасленовых: картофель, баклажаны и томаты. В них содержится соланин — вещество, которое в больших дозах очень токсично. Например, для взрослого человека употребление около одного килограмма позеленевшего от неосторожного хранения на свету картофеля может грозить отравлением со смертельным исходом», — подытожила эксперт.

Ранее Ирина Писарева рассказала Федеральному агентству новостей, как колбаса может вызвать рак желудка.