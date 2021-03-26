Перекрытый Суэцкий канал может изменить транзитные маршруты мировой торговли

Это все-таки случилось: человечество не только создало и ввело в строй Суэцкий канал, существенно сокративший путь основных международных торговых трасс, но и соорудило настолько огромное судно, что оно смогло на значительный срок полностью закупорить движение по каналу.

Предположить, что администрация Суэцкого канала не рассматривала возможность подобной аварии, было бы неверным — слишком уж большие деньги стоят на кону, а в управлении «бассейна» сидят далеко не глупые люди. Однако, по всей видимости, организационные и технические меры по предотвращению навигационных аварий оказались бессильны перед стремлением капитана огромного судна доказать обратное.

Авария в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given под панамским флагом с осадкой в 15 метров и длиной 400 метров, двигаясь по Суэцкому каналу, имеющего ширину 300 метров и глубину 20 метров, смог сесть на мель. Уткнувшись носовой частью в берег он развернулся таким образом, что своим корпусом напрочь закупорил движение по каналу.

Эта навигационная авария привела к полной остановке перемещения. С обеих сторон от контейнеровоза стали накапливаться суда, следовавшие транзитом через канал. Администрация канала направила к месту аварии буксиры и землеройную технику.

В дальнейшем к аварийно-спасательным работам подключилась голландская фирма Smit Salvage, которая известна подъемом затонувшей российской атомной подводной лодки «Курск» и итальянского круизного судна «Коста Конкордия». К исходу третьих суток в операции по снятию Ever Given с мели участвовали девять буксиров и два дноуглубительных судна.

Последствия происшествия

Буквально через несколько часов с обеих сторон образовалась «пробка», насчитывающая более 150 крупнотоннажных судов. При этом стоит помнить, что Суэцкий канал обеспечивает десятую часть мирового морского грузооборота — на досуге можно посчитать, какой экономический ущерб повлекла данная навигационная авария.

Плюс иски со стороны других транспортных компаний, которые «благодаря» этому случаю сорвали сроки поставки своих грузов. Речь идет о миллиардах долларов недополученной прибыли и утрате деловой репутации.

Понимали ли проектанты и подрядчики строительства канала в середине XIX века, что наступит тот час, когда перекрытие движения по этой морской артерии может привести к таким катастрофическим последствиям для мирового бизнеса?

Взгляд с военного ракурса

Взглянем на ситуацию с другой стороны — с военной. Известно, что американские авианосные ударные группы либо иные боевые корабли НАТО свой трансфер на Ближний Восток в Персидский залив осуществляют через Суэцкий канал.

На всем пути перехода канал является неким «горлышком бутылки», в котором и сам авианосец, и корабли его боевого эскорта по сути становятся беззащитными, ведь в действительности достаточно одной танковой роты, рассредоточенной по побережью канала, чтобы огнем пушек остановить любое движение судов.

Если же вместе с танковой ротой канал закрыть морскими минами, снять которые не позволят экипажи этих боевых машин, то пресечение движения судов по Суэцкому каналу можно будет назвать идеальным. Вышеописанная ситуация гипотетическая, хотя и не такая далекая от реальности.

Шансы на преднамеренность

Нет никаких оснований сейчас полностью отказываться от версии, что случай с контейнеровозом не является хорошо спланированной акцией каких-либо сил, заинтересованных в закрытии Суэцкого канала.

В последнее время мы наблюдаем действия Израиля по пресечению движения иранских танкеров, ответные шаги Ирана по израильским судам, видим общее напряжение на Ближнем Востоке, и думать можно на кого угодно — была бы фантазия и понимание текущей обстановки.

Сил и векторов здесь предостаточно, и никогда нельзя с уверенностью утверждать, кому и что выгодно в какой-то момент. Обстановка на Ближнем Востоке меняется ежедневно — каждое более или менее значимое событие сразу влечет за собой череду последствий, предсказать которые практически невозможно.

Суэцкий канал становится заложником этой ситуации: как мы видим, достаточно минимальных усилий, чтобы перекрыть по нему движение.

Альтернатива

Неизменным в сложившейся ситуации остается одно — Северный морской путь, который с точки зрения доставки каких-либо грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу сохраняет высокую стабильность и минимальные риски.

Здесь невозможно себе представить ситуацию, при которой в судоходную кампанию одно аварийное судно будет способно остановить движение сотен судов. На СМП нет таких узкостей, подобных «горлышку бутылки», каким является Суэцкий канал для судов, следующих трансконтинентальным маршрутом из Европы в Азию и обратно.

Все это в очередной раз показывает выгодность положения Северного морского пути, который, очевидно, в будущем продемонстрирует рост «пропускной способности». Из-за потепления с каждым годом увеличивается судоходный период и начинается реализация проектов по строительству береговой инфраструктуры.