Суэцкий инцидент: чего ждать от блокировки канала судном Ever Given

Суэцкий канал оказался заблокирован тайваньским судном компании Evergreen Marine. Грузовой корабль под названием Ever Given, имеющий длину 400 метров и ширину 59 метров, сел на мель, уткнувшись носом в берег. Это стало причиной полной остановки движения в водном путепроводе, соединяющем Красное и Средиземное моря. Египетские власти сообщают, что устранение препятствия может занять продолжительное время.

Чем чревата остановка транзита в одном из самых востребованных в мире судоходных каналов, связывающих Азию и Европу, — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Суэцкий инцидент

Управление Суэцкого канала (SCA) сообщило, что причиной случившегося стала непогода. Неблагоприятный циклон захватил весь регион и способствовал крупным волнениям на море (в Сирии, например, из-за штормов закрыли все порты провинций Тартус и Латакия), а также мощным пыльным бурям на пустынных территориях, что коснулось и Египта.

Шедшее из Китая в Нидерланды судно компании Evergreen Marine село на мель на 101-м километре канала, загородив его по диагонали. Это случилось еще 23 марта, в 18:30 по Гринвичу (15:30 по московскому времени).

Российский спутник из космоса сфотографировал заблокированный Суэцкий канал:https://t.co/Nt3ecjCnBq



© Фото: Дмитрий Рогозин, Telegram pic.twitter.com/v6HoARYxUI — zvezdanews (@zvezdanews) March 25, 2021

Передняя часть Ever Given примерно на 5 метров застряла в одной из «стен» канала. Рабочие все еще пытаются углубить берег, чтобы контейнеровоз можно было отбуксировать.

В надежде на то, что препятствие для судоходства удастся скоро устранить, SCA сначала позволило нескольким кораблям войти в канал, однако позже было вынуждено временно приостановить движение.

Десятки судов, включая другие крупные контейнеровозы, танкеры с нефтью и газом, сухогрузы, в том числе перевозящие продукты, стоят с двух сторон канала, что создает одну из худших за последние годы транспортных пробок в этом морском регионе.

«Мы не исключаем, что это может занять недели, в зависимости от ситуации», — сказал Петер Бердовски, гендиректор голландской компании Boskalis, занимающейся освобождением судна.

За последние сутки сигнал GPS корабля показывает лишь незначительные изменения его положения.

На месте происшествия задействованы восемь буксирных и спасательных катеров, а также несколько непрерывно работающих экскаваторов.

Не исключено, что для освобождения канала судно придется освободить от груза, чего SCA надеется избежать. Именно эта процедура может удлинить срок устранения аварии до двух недель.

Реакция в Сети

Пользователи социальных сетей нашли в инциденте повод проявить свое остроумие.

В Сети напоминают, что незадолго до аварии в море контейнеровоз нарисовал символ, очертания которого имеют «узнаваемую форму» — это можно было отследить через программу, показывающую маршруты морских судов. Фирма-оператор судна заявила, что это была чистая случайность.

В настоящее время в Интернете стало появляться все больше мемов на тему застрявшего контейнеровоза.

У трейдеров же сложившаяся обстановка смеха не вызывает. Происшествие чревато серьезными экономическими последствиями для многих стран мира. Если быстро не справиться с устранением препятствия, сбоев в мировой торговле избежать не получится.

Последствия

Если затор не ликвидируют в ближайшие дни, судоходные компании будут вынуждены перенаправить суда вокруг южного края Африки, мимо мыса Доброй Надежды, что добавит к маршруту около 5 тысяч морских миль. Срок доставки груза вырастет более чем на неделю.

При этом для обходного маршрута на топливо для танкеров, перевозящих нефть с Ближнего Востока в Европу, необходимо будет потратить около 300 тысяч долларов.

Суэцкий инцидент безусловно усугубит логистические проблемы Европы. Компании, полагающиеся на устойчивый поток импорта из Азии, окажутся в особенно сложном положении.

Проблема осложняется тем обстоятельством, что каждый день контейнеровозам приходится ждать. Суда, прибывающие с опозданием на несколько дней, не могут быть опустошены и перегружены вовремя для выполнения запланированного обратного рейса. Это приводит к тому, что поездки отменяются.

Кроме того, перевозчиков ждет повышение ставок фрахта и дефицит контейнеров — компании не смогут направить свои суда по другим направлениям из-за недостатка тары для грузов.

«Задержки, скорее всего, увеличат издержки, усилив и без того широко распространенное инфляционное давление на цепочки поставок», — сказал Крис Роджерс, ведущий торговый аналитик компании S&P Global Market Intelligence Panjiva.

Эксперт уверен, что возникший из-за затора волновой эффект может привести к дефициту потребительских товаров.

Объемы транзита

Ежедневно через 193-километровый Суэцкий канал проходит около 50 грузовых судов. На них транспортируется примерно 30% мирового объема морских контейнеров, грузы в которых составляют около 12% всей мировой торговли.

Движение осуществляется в двух направлениях. В восточном направлении перевозятся товары на сумму около 4,5 млрд долларов, а в западном — примерно на 5,5 млрд долларов.

Цены растут

По данным Bloomberg, сейчас цены на морские перевозки уже подскочили. Транспортировка груза с Ближнего Востока в Китай нефтяными танкерами класса VLCC выросла до 1371 доллара за день. При этом цены повысились в том числе и на маршрутах, пролегающих за пределами канала.

Стоимость перевозки одного 40-футового морского контейнера из Китая в Европу, в свою очередь, поднялась почти до 8 тыс. долларов. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Использование танкеров категории Suezmax — самых крупных из способных идти по каналу — теперь стоит порядка 17 тыс. долларов в день. Это считается наибольшим ценовым показателем начиная с лета 2020 года. Данные суда обычно перевозят до миллиона баррелей нефти через канал всего за одни сутки.

Если ситуация в ближайшее время не улучшится и станет ясно, что затор окажется долговременным, цены могут подскочить еще больше.

official freight indices aren't showing it yet but internal rates to ship from Asia to Europe on two Evergreen vessels have doubled. https://t.co/iUFuXYKG05 — Michelle Wiese Bockmann (@Michellewb_) March 26, 2021

Влияние на нефть

Инцидент в Суэцком канале остановил танкеры, перевозившие нефть. В общей сложности сейчас в «пробке» простаивают 870 тыс. тонн сырой нефти и 670 тыс. тонн чистых нефтепродуктов (бензин, НАФТА, дизельное топливо).

Преимущественно по данному маршруту проходят танкеры с нефтью из России, Саудовской Аравии и Ирана, следующие в Индию, Китай и Южную Корею.

Перекрытие канала оказало влияние на цену нефти. Уже на следующий день после аварии, 24 марта, стоимость марки Brent на Лондонской бирже ICE увеличилась до 62,7 доллара за баррель (на 3%). По состоянию на 26 марта рост составил уже 3,86%, так что стоимость поднялась до 64,36 доллара.

The Ever Given Vessel is still grounded and the Suez Canal remains blocked. This is causing huge delays and there are suggestions that oil prices will spike due to the congestion the grounding has caused. ABC News https://t.co/WNJXegMFHz — WTA (@WTALogistics) March 25, 2021

Не в первый раз

За всю историю Суэцкого канала он блокировался уже несколько раз. Во время Суэцкого кризиса (1956–1957) водный маршрут был частично разрушен и перекрыт. В период арабо-израильских войн, с 1967 по 1975 год, движение тоже было заблокировано.

Аварии в данном месте встречаются нередко. В октябре 2017 года на мель сел японский контейнеровоз OOCL, а в 2018 — судно Al Muraykh, и этим история происшествий в канале не ограничивается. Однако обычно устранение таких проблем занимает всего несколько часов.

Самое долгое из «аварийных» перекрытий ранее было зафиксировано в 2004 году. Тогда на мель сел танкер Tropic Brilliance, движение перекрыли на два дня.

Проблема заключается в том, что сам Суэцкий канал не приспособлен для маневров больших судов с низкой осадкой. Они могут двигаться по нему четко посередине, а любое незначительное отклонение от курса приводит к аварии.

«Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые должны были проходить в этом районе, а также всем тем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу», — отмечается на сайте Evergreen Marine.

Подвести итоги происшествия и подсчитать понесенный трейдерами ущерб можно будет только после освобождения водного пути между Средиземным и Красным морями. В любом случае это коснется и потребителей: как минимум любителям популярных сегодня онлайн-покупок в Китае придется подождать.