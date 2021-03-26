Сергей Бугаев о Липницком: Для меня лично он был большим наставником

Музыкант, культуролог, журналист Александр Липницкий сыграл огромную роль в развитии рок-музыки в нашей стране. Об этом в беседе с ФАН заявил советский и российский художник, музыкант, актер Сергей Бугаев (Африка).

Он рассказал, что известие о смерти друга застало его в дальней поездке.

«Мне только что позвонили друзья и сообщили. Я сейчас нахожусь на полюсе холода — Оймяконе, в Якутии. К сожалению, я, наверное, даже не смогу быть на похоронах. Мне физически отсюда не уехать», — сообщил актер.

Сергей Бугаев поделился воспоминаниями о совместной работе с легендарным музыкантом.

«Мы играли с Петром Мамоновым в ансамбле «Звуки Му» и практически три года вместе жили и работали над программой. Долгое время это был мой ближайший друг. Это отношения такого уровня, когда друзья становятся членами семьи. Все его родственники — близкие мне люди. Поэтому для меня это огромнейшая утрата и совершенно неожиданный удар», — сказал художник.

В завершение он подчеркнул, насколько масштабной была личность погибшего.

«Это огромная утрата для культуры в целом. Активный человек, большой ценитель и знаток в области древнерусского искусства, коллекционер икон, крупнейший специалист в сфере древнерусской живописи. Сыграл огромную роль в развитии рок-музыки в нашей стране. Очень дружил со всеми культовыми представителями этого направления в нашей стране: с Цоем, Гребенщиковым, Макаревичем. Снял несколько хороших фильмов. Это был очень важный человек для российской культуры. Для меня лично он был большим наставником и близким другом», — подытожил Сергей Бугаев.

Ранее Олег Гаркуша рассказал Федеральному агентству новостей о своей последней встрече с Александром Липницким.