Обрезавшая волосы Тодоренко вспомнила свою первую стрижку из-за педикулеза

Москва, 26 марта. Звезда шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко решилась на смену имиджа. Последний раз звезда стриглась 23 года назад, но тогда обрезать волосы ее заставили неприятные обстоятельства.

Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram видео, сделанное в одной из парикмахерских. В кадре Тодоренко с болью в глазах отрезает значительную часть своих длинных волос. Она не смогла сдержать эмоций, однако решительно рассталась с локонами.

Это первое кардинальное преображение звезды за долгие годы. Последний раз она стриглась 23 года назад, когда она еще училась в школе. По признаю Тодоренко, в 7 лет ей сделали каре, однако причиной такой стрижки стал педикулез. Из коротких волос легче вычесывать вшей, заключила телеведущая. В этот раз на смену имиджа ее подтолкнули весна и желание обновлений.

«И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам. Потрясающий мастер из Дубай вручил мне ножницы и сказал:"Cut it!» Для меня было важно самой сделать этот шаг», — объяснила знаменитость.

Весна заставила задумать о переменах и Тину Канделаки. Она подумывает сменить цвет волос, однако никак не может выбрать оттенок. Поклонники уговаривают ее покраситься в блондинку.