Воспитательница детского сада на Ставрополье ответит перед законом за избиение ребенка

Ставрополь, 26 марта. Воспитательница избила ребенка при попытке уложить его спать. Детский сад, где произошел инцидент, будет проверен надзорными органами

Следователи возбудили уголовное дело против бывшей воспитательницы детского сада из Георгиевска, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По данным полиции, педагог нанесла пять ударов по лицу ребенку за то, что он отказывался спать во время «тихого часа». О случившемся стало известно благодаря видео матери, на котором она жалуется на травмы, полученные сыном.

После инцидента женщина была немедленно уволена, теперь ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Детский сад будет проверен соответствующими органами.

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