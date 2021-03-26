Минэкономразвития рассмотрит варианты наказания «коробочников» в электричках

Людей, которые под видом благотворительных акций нелегально собирают деньги, необходимо привлекать к административной или уголовной ответственности — в зависимости от суммы собранных пожертвований. С таким предложением выступили представители некоммерческих организаций на первом заседании координационного совета по вопросам развития благотворительной деятельности, передает корреспондент ФАН. Оно состоялось под председательством заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.

Совет был образован Минэкономразвития России для взаимодействия с представителями некоммерческого сектора по вопросам нормативного регулирования, поддержки и развития этой сферы. В него вошли 44 человека.

Участники координационного совета обратили внимание на проблему нелегальных сборщиков денег под видом благотворительности. Принятые в прошлом году дополнения в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве» регламентируют правила оформления ящиков, отчетности и проведения сборов, а также запрещают принимать пожертвования в транспорте или на улице. Однако в документе не предусмотрена ответственность за нарушение этих норм.

«Нам приходит много обращений, что «коробочники» продолжают ходить без введения штрафов — мы никак не можем регулировать их деятельность, — сообщила представитель ассоциации «Все вместе» Анжелика Иванова. — Очень добрые у нас граждане, они продолжают подавать этим «коробочникам». Они просто не знают, что вступил в силу этот закон».

НКО обратились к Минэкономразвития с просьбой предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях РФ ответственность за нарушение правил установки и использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований. Законопроект разработан и прошел первое чтение в Государственной думе.

Участники дискуссии предложили также организовать масштабную просветительскую кампанию о незаконности такой деятельности, а также создать реестры добросовестных и недобросовестных некоммерческих организаций.

«Нужны подробные инструкции, как правильно жертвовать по всем типам пожертвований: коробки, перечисления денег, пожертвования вещей, — предложила заместитель министра экономического развития и председатель координационного совета по вопросам развития благотворительной деятельности Татьяна Илюшникова. — Наша задача — найти такой подход, когда бы мы жертвователю предоставили максимум информации, чтобы он сам мог принять решение. Я очень настороженно отношусь к тому, что мы с вами будем сами кого-то делить на добросовестных и недобросовестных — это палка о двух концах».

Замминистра предложила подробно изучить возможные варианты привлечения нарушителей к ответственности и внесения соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ. Специалисты рассмотрят возможность адаптации к некоммерческому сектору законодательства о незаконном ведении предпринимательской деятельности.

Участники совета также обсудили вопрос создания единого реестра НКО и другие проблемы этого сектора. Предполагается, что следующее заседание состоится в июне под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Члены совета планируют представить конкретные решения и предложения по озвученным проблемам.

Первое заседание координационного совета состоялось в рамках VIII ежегодной конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере», организованной Министерством экономического развития РФ при поддержке Центра гражданского анализа и независимых исследований. В мероприятии в очном и дистанционном формате приняли участие порядка 700 человек. Они обсудили актуальное состояние этого сектора, инфраструктуру его поддержки, а также вопросы доступа таких организаций в качестве поставщиков социальных услуг населению к бюджетному финансированию.