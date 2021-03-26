Привитые от коронавируса туляки смогут бесплатно ходить на спортивные и культурные мероприятия

Тула, 26 марта. Правительство Тульской области приступило к реализации специального проекта, который призван поддержать желающих сделать прививку от коронавируса.

Жители региона, сделавшие прививку, смогут бесплатно посещать множество различных культурных и спортивных мероприятий. Чтобы стать участниками акции «Без дистанции» достаточно при наличии электронного сертификата о прививке зарегистрироваться на специальном портале.

Список мест, куда совершенно бесплатно смогут сходить туляки, внушителен уже сейчас. Это кинотеатры, музеи, театрально-концертные площадки, матчи «Арсенала» и «Тулицы» – команд, выступающих в футбольной и волейбольной элитных лигах страны.

«Билеты выдаются без закрепления определенного места, посетители смогут занять свободные места в зале. На входе необходимо будет показать подтверждение регистрации на мероприятие, паспорт и QR-код о вакцинации на сайте Госуслуги в электронном или печатном виде», – сообщают в Правительстве Тульской области.

Такая акция продлится до первого июня. Организаторы заверяют, что перечень участников проекта будет постоянно расширяться. Но интерес наблюдается с первого дня реализации программы.

«Постоянно хожу с друзьями на волейбол и футбол. С приобретением билетов иногда возникали сложности. Когда вакцинировались, даже не думали, что это поможет попадать на матчи любимых команд»,– рассказал ФАН спортивный болельщик Алексей Тимошкин.

Учреждения, готовые открыть свои двери для гостей «Без дистанции», расположены не только в Туле, но и в районах региона. Это позволяет говорить, что стать участником акции может житель любого уголка Тульской области.