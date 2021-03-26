В Сети появилось видео маневров «Русских Витязей» и «Стрижей» на полигоне Ладога

Москва, 26 марта. Экипажи авиационных групп высшего пилотажа провели совместные учения. Истребители стартовали с подмосковного аэродрома Кубинка, а сами стрельбы прошли на полигоне Ладога.

Летчики российской авиагруппы «Русские Витязи» впервые произвели пуски управляемых ракет Р-73 на самолетах Су-35С. В учениях также участвовали истребители МиГ-29 и Су-30СМ. Во время обучения парашютные мишени, имитировавшие несколько тепловых целей, были запущены с одного из самолетов.

«Стрижи» – это авиационная группа высшего пилотажа ВВС России, которая специализируется на выполнении одиночного и группового пилотажа на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

«Русские Витязи» – единственная в мире пилотажная группа, которая совершает полеты на тяжелых истребителях Су-30СМ.

Совместно с «Русскими Витязями» «Стрижи» выполняют уникальную фигуру «Кубинский бриллиант», когда сразу девять истребителей Су-30 и МиГ-29 идут в смешанном строю.

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