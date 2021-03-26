Путин поручил обеспечить сохранение повышенной пенсии работникам АПК

Москва, 26 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину и Государственной думе обеспечить сохранение повышенной пенсии гражданам, проработавшим на селе и переехавшим в город.

Об этом стало известно из перечня поручений российского лидера. Документ опубликован по итогам встречи главы государства с лидерами думских фракций.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Госдумой вопрос о сохранении повышенного размера фиксированной выплаты», — говорится в тексте поручения.

Речь идет о выплате к страховой пенсии по старости и по инвалидности тем россиянам, которые проработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве, в случае их выезда на новое место жительства. Сообщается, что данная тема была поднята главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Чиновник отмечал, что надбавку в 25% с пожилых граждан снимают, если они переехали в город после выхода на пенсию.

Кроме того, Владимир Путин предложил предоставить учащимся расширенный туристический кешбэк. Данный вопрос будет прорабатываться российским правительством.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее подчеркнул, что власти страны прекрасно осознают необходимость вернуть индексации работающим пенсионерам. Пожилые граждане должны потерпеть, приводит его слова «ФедералПресс». Президент вопрос с контроля не снял, добавил он.