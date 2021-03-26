Журналистка BBC обвинила в шпионаже профессора, раскрывшего деятельность «Белых касок»

Профессор Эдинборгского университета Пол МакКейг был обвинен в подлоге и попытке дискредитировать Комиссию по международному правосудию и ответственности (CIJA) НКО, которое западными СМИ представляется правозащитным. Соответствующую статью на сайте BBC опубликовала британская журналистка Хлоя Хаджиматеу.

Хаджиматеу рассказала, МакКейг решил выяснить подробности работы CIJA, после чего на ученого вышел некий представитель Комиссии, который начал выяснять, что ученому удалось узнать про работу организации, фабрикующей сведения о преступлениях в Сирии. Человек представился именем «Иван» и начал намекать на то, что является российским агентом.

Профессор университета доверился и начал делиться информацией о «Белых касках», финансируемой Лондоном. МакКейг рассказал, что выяснил, как сотрудники этой НКО снимали фейковые материалы в Сирии, а журналисты крупнейших западных СМИ отрабатывают программу американских спецслужб против сирийского правительства.

«Часть корреспонденции касалась теорий МакКейга о деятельности CIJA. Ученый объяснил, что он и его коллеги рассматривали Комиссию как часть «стратегической коммуникации» или StratCom — операции, проводимой ЦРУ и МИ-6 от имени своих правительств, которые были одержимы сменой власти в Сирии», — пересказала Хлоя Хаджиматеу часть переписки ученого со «шпионом».

«Иван» поощрял профессора, отмечал его изобретательность и благодарил за инициативы по «сопротивлению антироссийским операциям Великобритании», а однажды предложил 10 тысяч фунтов стерлингов, но МакКейг отказался от денег.

«Никакого русского агента не было. Его электронные письма были написаны командой сотрудников CIJA, собранной руководителем этой организации, чтобы срочно выяснить, что МакКейг знает о его организации. Его особенно беспокоила возможность того, что уволенный сотрудник CIJA мог обратиться к профессору и его соавторам и сообщить местонахождение архива и имена сотрудников», — объяснила Хлоя Хаджиматеу.

Британская журналистка завершает статью упоминанием российских угроз. Самого профессора она обвиняет в попытках шпионажа в интересах России.

«Если бы «Иван» был реальным агентом, он бы теперь располагал подробностями сирийского свидетеля, показания которого противоречили национальной версии», — сделала вывод Хаджиматеу.

Не просто русофобия

Публикация была бы классической статьей западного издания, содержащей русофобию, если бы не один нюанс. Журналистка выступила с обвинениями в адрес профессора, который ранее рассказал о ее связях с «Белыми касками».

За несколько месяцев до этого профессор МакКейг предал огласке переписку с Хлоей Хаджиматеу, которая попросила ученого помочь ей с подготовкой ангажированного материала о деятельности «Белых касок» и лидера этой организации Раеда ас-Салеха.

«Читатель этой переписки мог разумно заключить, что по этому поводу Раеду ас-Салеху есть что скрывать, и, кроме того, г-жа Хаджиматеу по какой-то причине вступает с ним в сговор, помогая ему избежать необходимости отвечать на неудобные вопросы», — пояснил автор публикации о переписке журналистки BBC с профессором.

В 2019 году стало известно, что та самая Комиссия по международному правосудию и ответственности CIJA не просто финансируется странами Запада, но и сотрудничает с террористами «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) и другими группировками радикальных исламистов.

«Белые каски» в свою очередь также связаны с террористами. В марте 2019 года на сессии Совета ООН были представлены соответствующие доказательства. Кроме того, согласно докладу Фонда исследования проблем демократии, НКО при поддержке иностранных государств и вовсе осуществляет деятельность, направленную на поддержку международных террористических организаций. Значительное количество боевиков на территории Сирии работали в центрах «Белых касок» или возглавляли их.

Старший корреспондент телеканала BBC Хлоя Хаджиматеу называет «Белые каски» и CIJA правозащитниками. Она призналась, что вся переписка с МакКейгом началась из-за опасений руководства CIJA в утечке информации. Журналистка попыталась дискредитировать ученого, раскрывшего правду о деятельности связанных с террористами НКО, не забывая при этом обвинить во всем Россию.

1 Организация запрещена на территории РФ.