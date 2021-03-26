Эрдоган оценил возможную роль «Спутника V» в борьбе с коронавирусом в Турции

Анкара, 26 марта. Российский препарат «Спутник V» мог бы значительно облегчить вакцинацию от коронавируса в Турции. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция заключила контракт с Китаем на покупку 100 млн доз вакцины от COVID-19, однако пока поставщик не предоставил и половины оговоренного объема, обратил внимание Эрдоган. Турция допустила закупку российского «Спутника V» после успешного окончания испытаний препарата.

Москва и Анкара уже начали переговоры по возможным закупкам российской вакцины от коронавируса, сообщил турецкий лидер. Положительный результат теста на COVID-19 получили 3,1 млн жителей Турции с начала 2020 года.

Турецкий минздрав продлил до апреля требование об обязательном наличии у иностранцев результатов ПЦР-тестирования на коронавирус. Нововведение не коснулось путешественников, пролетающих страну транзитом.