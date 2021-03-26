Кушанашвили обрушился на Пугачеву и Галкина из-за вечеринки Ивлеевой

Москва, 26 марта. Телеведущий Отар Кушанашвили разнес певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина за то, что они посетили вечеринку по случаю дня рождения звезды Сети Насти Ивлеевой.

Блогер и телеведущая, известная по тревел-шоу «Орел и решка», с размахом отпраздновала день рождения в одном из столичных ресторанов. Пугачева и Галкин оказались среди гостей вечеринки и преподнесли имениннице роскошный подарок — крест с драгоценными камнями.

Спустя несколько дней супругам «досталось» от Кушанашвили. Он припомнил звездной паре, что его они с днем рождения не поздравили. Журналист отмечал 50-летие 22 июня.

«Пандемия не имеет отношения к культяпке, набирающей смс. Вы не поздравили меня. И вы поехали к Насте Ивлеевой», — обрушился он на звезд в YouTube-шоу «Каково?!»

По мнению телеведущего, Пугачевой и Галкину всего лишь нужно было «попиариться». Ивлееву и ее супруга, рэпера Элджея (Алексея Узенюка) он при этом назвал «абсолютными пустотелами»

Сама телеведущая рассказывала, что появление Примадонны на ее празднике шокировало. Ивлеева, как оказалось, не приглашала Пугачеву на вечеринку по случаю своего дня рождения.