Сотрудники китайской межпланетной станции опубликовали новые снимки Марса

Пекин, 26 марта. Сотрудникам китайской автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1» удалось сделать новые фотографии Марса.

Полученные фотографии ученые в срочном порядке отправили на Землю. На них сняты южное и северное полушария планеты, сообщает Китайское национальное космическое управление.

Большая часть Марса на фотографиях находится в тени. Согласно информации, которую предоставили ученые, снимки были сделаны в то время, когда аппарат находился на высоте более 11 тыс. км над поверхностью планеты.

Китайская миссия по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» заключается в выходе и вращении на орбите планеты. Также она предполагает высадку и перемещение по ней. Исследователи надеются провести анализ атмосферы, рельефа, геологических характеристик, особенностей магнитного поля Марса.

Недавно стало известно о намерениях NASA испытать вертолет Ingenuity на Марсе в начале апреля. Главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам считает, что испытания начнутся не раньше 8 апреля. Сроки могут быть сдвинуты на несколько дней.