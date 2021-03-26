Певица Валерия в купальнике взволновала фанатов нездоровой худобой

Москва, 26 марта. Валерия отправилась на отдых, откуда радует поклонников пляжными фото. Однако если раньше фанаты восхищались фигурой звезды в купальнике, то теперь беспокоятся о ее здоровье.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала небольшой ролик, в котором показала свои успехи в изучении французского языка. В кадре Валерия предстала в синем бикини, демонстрируя свою точеную фигуру. Подписчики 52-летней звезды всегда восхищались ее внешним видом. Артистка тщательно следит за своим питанием и регулярно занимается спортом.

Однако на этот раз вместо комплиментов фанаты оставили обеспокоенные сообщения. Они отметили, что Валерия чересчур похудела и сейчас выглядит болезненно. Некоторые пользователи Сети сравнили певицу со скелетом. Кроме того, внимательные подписчики разглядели у звезды синяки на ногах и заподозрили у нее проблемы с венами.

«Ну очень худая! Выглядит уже некрасиво»; «Худая, как скелет»; «Валерия, пожалуйста, поешьте чего-нибудь!» — написали поклонники под видео.

В этом году Валерия стала бабушкой. Внучку Селин певице подарил ее сын от второго брака Арсений Шульгин и его жена Лиана. Недавно Иосиф Пригожин показал трогательные кадры, на которых певица кормит ребенка из бутылочки.