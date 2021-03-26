Таксы среди кошек — так порой в шутку называют представителей популярнейшей породы манчкин — милейших котофеев с густой мягкой шубкой и по-детски наивным выражением мордочки. А все потому, что одной из главных отличительных особенностей манчкинов является их коротколапость. Впрочем, не стоит думать, что подобная оригинальная мутация заставляет этих кошек страдать от плохого здоровья, отсутствия возможности полноценно двигаться и прочих ограничений: на качество жизни животных подобный подарок природы совершенно не повлиял. Рассказываем об истории возникновения породы кошек манчкин, а также разновидностях, нраве, повадках и особенностях содержания этих необычных зверьков.

Чистокровный американец или сталинградский кенгуру: как в мире родилась порода манчкин

Манчкин — довольно юная порода кошек. Первые сообщения о существовании неких странных котов с короткими лапами, принадлежащих к неопознанной породе, начали то и дело фиксироваться в Европе в 30-е годы XX столетия. Вместе с тем после Второй мировой войны они практически полностью исчезли: можно сказать, что оригинальная генетическая линия была почти стерта. В 1944 году о наблюдениях за несколькими поколениями необычных кошек, для которых были характерны отличия от традиционных домашних в отношении параметров своих конечностей, миру поведал некий ветеринар из Великобритании. В те же послевоенные годы похожие зверьки были обнаружены в США и СССР. В Советском Союзе в 1953 году они были окрещены «сталинградскими кенгуру», так как было высказано немало предположений о том, что данная мутация появилась из-за тяжелых условий существования животных.

Впрочем, несмотря на это, коротконогая кошка манчкин считается американкой по происхождению. Прародительницей породы стала бездомная беременная кошка, подобранная на улице в 1983 году простой учительницей Сандрой Хочендел из американского штата Луизиана. Женщина обратила внимание на странные короткие лапки животного и, посчитав такой признак результатом болезни, пожалела и приютила будущую кото-маму, назвав ее Ежевичкой. Впрочем, появившиеся котята оказались копией матери, поэтому вызвали не меньшее удивление. Одного из необычных малышей Сандра решила презентовать своей подруге Кей, и коротколапый мальчик Тулуз также подарил миру множество необычных потомков.

Подружкам удалось заинтересовать коротколапыми кошками манчкинами доктора Сольвейга Пфлюгера, занимающего должность судьи в Международной ассоциации кошек TICA. Проведя обследование Ежевички, ее сына и других аналогичных животных, специалист пришел к выводу, что данная особенность имеет естественное происхождение: она возникла в результате трансформаций рецессивного гена, несущего ответственность за длину лап. При этом, к счастью, коротколапые кошки породы манчкин, в противовес таксам, бассетам и прочим низкорослым зверюшкам, не приобрели в качестве побочного эффекта проблем со спиной.

Впервые манчкины были предъявлены на суд широкой общественности в рамках национальной выставки TICA в 1991 году. Несмотря на вышеописанные исследования, немалая доля специалистов и простых зрителей восприняла новую породу критически, не слишком поверив в ее жизнеспособность и естественное происхождение. Тем не менее после длительных дебатов Ассоциации все-таки удалось причислить коротколапок к перечню развивающихся пород кошек, и уже к двухтысячным годам нынешнего столетия эти животные завоевали титул чемпионов, а вместе с ним и истинную популярность. Порода совершенствуется и по сей день, возникают новые разновидности экстерьера этих животных. А само название манчкины получили в честь одноименных миниатюрных сказочных человечков из известной книги «Волшебник страны Оз», отличавшихся веселостью и дружелюбием, которые и стали главными чертами характера кошек-манчкинов.

Как выглядят кошки породы манчкин

Понятное дело, что благодаря сильно укороченным лапкам манчкинов крайне тяжело спутать с котиками других пород: при стандартных средних размерах тельца конечности этих животных примерно в 2-3 раза меньше, нежели у остальных кошек. Чем же еще внешне примечательны манчкины? Задние конечности этих котофеев зачастую бывают чуть длиннее, чем передние. Впрочем, как уже было сказано, невзирая на мутацию, манчкины сохранили здоровье позвоночника, поэтому являются обладателями гибкого, подвижного и достаточно сильного тела. Согласно стандарту породы, оно у них слегка вытянутое и широковатое, слегка наклоненное у спины по направлению к хвосту.

Грудь манчкина немного округлена, лопатки могут быть слегка угловатыми, а бедра — крепкие и мускулистые, как и все туловище. Голова взрослого представителя породы клинообразная, наделенная округлыми формами, пропорциональна к телу. Шея также крепко сбита и наделена развитой мускулатурой.

Закругленные на кончиках ушки среднего размера, иногда дополненные кисточками, высоко поставлены и органично смотрятся. Супер-мимимишной внешностью обладает так называемый манчкин вислоухий, также именуемый скоттиш-фолд. Эту редкую разновидность породы выводят отдельные энтузиасты.

Миндалевидные глаза расставлены широко, что придает мордочке кота открытое, дружелюбное и чуть-чуть наивное выражение. Хвост манчкина имеет обычную толщину, пропорционален телу и расположен вертикально при движении животного.

Манчкин имеет средние размеры, а его высота в холке составляет приблизительно 15 см. Вес самцов колеблется в интервале значений от трех до четырех килограммов, а самочек — от двух до четырех. Растет эта кошка довольно быстро, прибавляя в габаритах каждый месяц, начиная с самого нежного возраста. Впрочем, отдельные разновидности породы, в частности манчкин rug huggers, имеют вес не более 2,5 кг и предельно миниатюрные габариты.

Отдельного внимания заслуживают шерсть и окрас манчкина. Шубка представителя породы может быть как длинной, так и средней или короткой. Впрочем, даже небольшая длина шерсти не делает эту кошку гипоаллергенной. Что же касается вариантов окрасов, то они самые разнообразные, так как скрещивание происходило между разными породами. Стандарт манчкин допускает кошек белых, черных, рыжих, серых, пятнистых, полосатых и так далее: в этом вы можете легко убедиться, листая в интернете виртуальные каталоги представителей породы кошек манчкин, дополненные фото. Также к стандартам можно причислить и множество вариантов наименования породы — кошка-бассет, манч, а также кенгуровая, американская карликовая и таксовая кошка.

Повадки и характер представителей породы манчкин

Манчкины — это необычайно разумные и дружелюбные домашние питомцы. Они достаточно оперативно привыкают к новой обстановке и своим хозяевам, неприхотливы, реально и осознанно смотрят на мир, в меру любопытны, подвижны и наделены уверенностью в себе. Правда, порой эти котофеи производят впечатление неких инопланетных пришельцев, но в целом характер и поведение манчкинов отличаются большой симпатией к людям.

Котики манчкины с детского возраста обожают подвижные игры, даже короткие лапки не помешали им оставаться шустрыми и маневренными: эти животные на удивление бойко запрыгивают на низенькие комоды и другую мебель, штурмуют тканевые шторы и запросто могут стащить что-то вкусненькое с хозяйского стола.

Веселость, игривость и незлобивость представители породы сохраняют всю свою жизнь, а одно из любимых развлечений этих кошаков — «одолжить» и спрятать какие-либо мелкие вещи и безделушки в свой персональный тайник, в котором вы можете с удивлением обнаружить давно пропавшие ключи, недостающие носки, небольшие детские игрушки. Активный и сообразительный питомец также не прочь поохотиться и вполне может постоять за себя в конфликте с другими животными. Словом, манчкин — это настоящий сгусток энергии, способный находиться в доме повсюду одновременно: именно это описание животного будет, пожалуй, наиболее точным. Вместе с тем большинство хозяев коротконогих питомцев отмечают их необычайное послушание и поистине собачью преданность, что особенно оценят семьи с маленькими детками.

Очень часто манчкин, и без того напоминающий таксу, становится похожим и на другого представителя мира фауны — кенгуру. Дело в том, что он довольно часто присаживается на задние лапки, передние держит перед собой, а хвост превращается в инструмент для поддержания равновесия. В этом положении эти кошки могут проводить немало времени, ведь это максимально улучшает обзор. Вот почему одно из официальных вариантов названия породы манчкин — кенгуровая кошка.

В общении манчкины «немногословны» — не только стараются не мяукать по пустякам, тем более по ночам, но и являются обладателями тихого голоса. Кроме того, несмотря на компанейский нрав, они обожают «вить гнезда», что помогает им чувствовать себя комфортно и безопасно во время сна и отдыха. Так что ваш котик наверняка оценит поставленную специально для него в укромном месте небольшую корзиночку или любой иной «домик», дополненный мягкой подстилкой.

Особенности кормления и ухода за манчкинами

Кошка породы манчкин непритязательна в содержании и не ждет от хозяина особого ухода. Главное — соблюдать некоторое количество незамысловатых правил. Так, специалисты рекомендуют ежедневно вычесывать шерсть животного, а по завершении этой процедуры поглаживать шубку кота мокрой рукой. Купать питомца следует не более 4-5 раз в год, когти стричь по мере того, как они отрастают, уши и глаза чистить примерно один раз в две недели, а зубы — по одному разу ежемесячно. Лоток лучше всего приобрести глубокий, так как этим чистоплотным животным свойственно слишком интенсивно закапывать отходы своей жизнедеятельности, таким образом выбрасывая часть наполнителя за пределы кошачьего туалета.

Питание манчкина, впрочем, как и представителя любой другой породы, должно быть сбалансированным как с точки зрения соотношения жиров и белков, так и со стороны содержания клетчатки. Котята породы манчкин требуют пятиразового кормления, а с четырех месяцев должны быть переведены на 3-4-разовое питание. Подобного режима следует придерживаться до года, после чего кошку переводят на кормление с периодичностью 2-3 раза ежедневно. Старайтесь не перекармливать животное: несмотря на свою подвижность, представители этой породы имеют склонность к ожирению. Конечно же, в свободном доступе у вашего питомца всегда должна находиться чистая и свежая питьевая вода.

Здоровье кошек манчкинов

Представители породы манчкин редко страдают теми или иными заболеваниями. Вдобавок к уже упомянутой склонности к ожирению, можно лишь сказать о риске развития лордоза, однако это заболевание принадлежит к генетическим и встречается нечасто. Что же касается других недугов, то они обойдут вашего питомца стороной, если четко придерживаться графика вакцинаций. Своевременность поставленных прививок также напрямую скажется на продолжительности жизни кенгуровой кошки, а живут эти представители мира кошачьих приблизительно 12-14 лет, однако при особо тщательном уходе срок жизни может быть продлен до 16-20 лет.

Котикам породы манчкин не стоит позволять самостоятельные прогулки, ведь эти приземистые животные со стороны могут выглядеть как готовящиеся к нападению, это может быть неверно истолковано и другими животными, и людьми. Кроме того, на незнакомой территории коротколапость может стать причиной травмирования вашего питомца.

Если вы не планируете в будущем стать заводчиком манчкинов, то стерилизацию вашего животного лучше всего произвести в возрасте 8-12 месяцев. Что же касается племенного разведения, то для этого рекомендовано пройти обучающий курс, в результате которого вам откроется множество важных нюансов, связанных с этой деятельностью.

Сколько стоит манчкин и как его приобрести

Сегодня уже никто не сомневается, что выведением любой породы кошек, в том числе и манчкинов, должны заниматься исключительно профессионалы. Поэтому и приобретать этих животных нужно лишь в специализированных питомниках, способных гарантировать не только чистокровность, но и крепкое здоровье котенка. Ведь если проблемы с здоровьем во многих случаях можно заметить даже невооруженным глазом, то что будет представлять собой подросший малыш, не являющийся полноценным представителем породы, — это еще вопрос. Так что если вам предложат котенка манчкина по цене ниже 25-50 тысяч рублей, то впору задуматься.

Имя — не пустой звук: как назвать манчкина

Приобрести чудесного домашнего компаньона манчкина недостаточно, нужно его еще и правильно назвать. Кличка питомца должна максимально соответствовать его внешнему виду и характеру. Конечно, в большинстве случаев питомники предлагают собственный перечень подходящих имен, но ничто не мешает назвать свое пушистое чудо по-иному. Для девочек можно рассмотреть такие клички: Леда, Стейси, Габи, Рона, Квинта, Брама, Голди, Вита, для мальчиков — Ронни, Динго, Ирбис, Урман, Юкон, Чуба, Нильс или даже Кексик, ведь наши милые котики радуют нас ничуть не меньше, чем любимые сладости.