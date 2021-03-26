Долинский раскрыл подробности романа покойного Абдулова и Алферовой

Москва, 26 марта. Актер Александр Абдулов не имел ни денег, ни жилплощади, когда начал ухаживать за будущей женой Ириной Алферовой, но сумел помочь ей обосноваться в Москве.

Подробности романа двух знаменитых актеров раскрыл их коллега Владимир Долинский. Он познакомился с Абдуловым в театре «Ленком» и дружил с артистом до его смерти.

«Можно даже сказать, что на какое-то время стали как братья», — поделился он.

А затем Марк Захаров взял в труппу «Ленкома» Алферову. Артистке, приехавшей из Новосибирска, негде было жить. И Абдулов, начавший за ней ухаживать, обратился к матери Долинского. Актер попросил ее поселить Алферову в квартире у Киевского вокзала. Женщина не отказала.

«Мама была добрая, а Ирка очень нежная, такая вкрадчивая. Поэтому они легко задружились», — рассказал Долинский.

Алферова и Абдулов вскоре поженились. Их брак продлился около 17 лет, передает «7Дней.ru». А затем актер женился на юристе по имени Юлия. У них родилась дочь Евгения.

Девочка 21 марта отпраздновала 14-летие. Вдова Абдулова опубликовала фотографии повзрослевшей дочери.