Тунис официально поддержал мирное урегулирование конфликта в Ливии

Тунис, 26 марта. Республика возобновила поддержку мирного урегулирования ливийского кризиса.

Министерство иностранных дел Туниса опубликовало заявление, где огласило официальную позицию действующей власти по ситуации в соседней стране:

«Государство готово предоставить все формы поддержки братскому ливийскому народу по достижению безопасности, стабильности и восстановлению основ верховенства закона».

Заявление опубликовано после участия страны в брифинге Совбеза ООН, посвященного ситуации в североафриканской державе. В рамках заседания представительство республики подчеркнуло необходимость проведения президентских выборов 24 декабря 2021 года.

Тунис считает, что прозрачное голосование позволит совершить переход от нового Правительства национального единства к постоянным государственным институтам.

«Поддержка Советом Безопасности процесса урегулирования в Ливии необходима, чтобы гарантировать проведение выборов в наилучших обстоятельствах», — говорится в заявлении.

До принятия вотума доверия переходного органа власти Тунис сохранял нейтралитет в отношении ливийского конфликта. Он не признавал легитимность ни триполитанского Правительства национального согласия, ни Палаты представителей (Тобрук).

Однако после конституционной присяги премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы президент Каис Саид стал первым политиком, который лично поздравил его.

Экспертное сообщество предполагает, что резкая смена курса Туниса в отношении Ливии необходима лишь для улучшения имиджа лидера в глазах граждан.