Электроника может подорожать в России на 20%

Москва, 26 марта. Участники российского рынка электроники предупреждают, что со второго квартала текущего года продукция может подорожать на полках отечественных магазинов на 10–20%.

Об этом стало известно из материала ТАСС, который ссылается на опрошенных дистрибьютеров, ретейлеров и экспертов. К примеру, исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов советует готовиться к подорожанию мобильной техники от 10 до 20%.

«В полной мере потребители ощутят рост стоимости электроники во втором квартале», — сообщил эксперт.

Тенденция будет отмечаться на фоне роста цен на логистику. Также подорожание электроники вызовет дефицит комплектующих и рост цен на материалы для производства.

Экономист Василий Колташов ранее объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей, почему в России дорожает бензин. Тенденция связана с коррекцией на рынке и падением мировых цен на нефть, считает эксперт.

Аналитик Ирина Романова в интервью «ФедералПресс» прогнозировала, что с 1 апреля ощутимо повысится стоимость не только продуктов, но и электроники, бытовой техники, одежды, обуви, детских игрушек и книг. По некоторым позициям, отмечает она, ценовой скачок может оказаться значительным — до 10–15%.