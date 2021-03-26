Росгвардия готовится к празднованию пятилетия со дня основания. ФАН-ТВ

Захват заложников. Страх и паника. Встречу с террористами представить сложно, да и вряд ли кому-то хочется. Но что на самом деле происходит в подобных экстремальных ситуациях?

Сотрудникам спецподразделений Росгвардии не привыкать, ведь приближенные к реальности тренировки дают возможность тактически отработать все возможные сценарии встречи со злом. Войска национальной гвардии были созданы 5 апреля 2016 года по указу президента Владимира Путина. В честь юбилея организации начальник столичного Главка генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьев провел встречу с журналистами, подвел итоги за минувшей пятилетки.

«Мы находимся еще только в начале нашего большого пути, я считаю, что Росгвардия за этот небольшой промежуток времени твердо заняла свою позицию, встала в строй среди всех федеральных органов исполнительной власти. Страна вовремя приобрела подразделение, которое может, готово, и обязано обеспечивать безопасность внутри государства», — заявил он.

1500 сотрудников московских подразделений ежедневно заступают на службу, охраняют общественный порядок. Более 430 экипажей вневедомственной охраны ежесуточно участвуют в профилактике и пресечении преступности в столице. В последний год сотрудники Главного управления проводят испытания новых видов автоматического оружия и бронетехники.

«Мы получили новый качественный скачок в экипировке, в вооружении, сейчас мы ждем АК-200 на апробацию, за время нахождения в Росгвардии 66 единиц нового автотранспорта в отряд поставлено. Среди них такие образцы, как «Федерал», «Патруль», бронированные машины, которых раньше у нас не было», — рассказал командир ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве Всеволод Овсянников.

Пять лет на страже порядка. Свой первый юбилей Росгвардия отметит 5 апреля. В честь этого по всей России пройдут торжественные мероприятия.