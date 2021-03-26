США скупают нефть у РФ, пугая Европу «зависимостью» от российского газа

Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров нефти в США. Пока растут объемы поставок российской нефти в США, Вашингтон пытается помешать европейским партнерам закупать российский газ, объясняя это опасностью чрезмерной энергозависимости Европы от Москвы. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в комментарии ФАН объяснил, какие выгоды может извлечь Россия из политики двойных стандартов США.

Как сообщает Bloomberg, нефтеперерабатывающие заводы США столкнулись с нехваткой сырья по двум причинам: во-первых, Америка лишилась венесуэльской нефти из-за санкций в отношении этой страны, во-вторых, решение ОПЕК сократить добычу нефти привело к снижению объема поставок в США.

Экономист объяснил, что для США заменой венесуэльской и иранской нефти стала российская тяжелая нефть, которая хорошо подходит для американских заводов по переработке. Свою легкую нефть американцы экспортирует на переработку в другие страны, это получается экономически более выгодно.

«Тот факт, что американцы активно покупают нефть у России и при этом требуют у Европы покупать меньше российского газа, показывает их двойные стандарты в отношениях: что можно им, то нельзя Европе. Я думаю, Россия могла бы использовать этот аргумент в том числе в диалоге с Европой», — отметил эксперт.

Митрахович обратил внимание, что в США регулярно звучат призывы отказаться от поставок российской нефти. Эксперт не исключил, что рано или поздно Вашингтон может запретить поставлять черное золото из России.

«Нам нужно быть готовыми к тому, что в случае эскалации политического конфликта американским нефтеперерабатывающим заводам может быть запрещено покупать нефть у России. Но пока такого решения нет, зарабатываем деньги на американцах и радуемся, а заодно объясняем Европе приверженность американцев двойным стандартам в вопросах энергетики», — добавил экономист.

Ранее аналитики оценили ситуацию с ценами на нефть в Суэцком канале. Как рассказали эксперты, нефть остается в прогнозном диапазоне.