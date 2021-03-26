Онищенко назвал гротескными очередные антироссийские заявления Байдена

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал очередное антироссийское заявление президента США Джо Байдена, который фактически обвинил руководство РФ и Китая в приверженности автократии.

Ранее Байден, рассказывая в ходе пресс-конференции о своих контактах с главой Китая, заявил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином, но ожидает, что между США и КНР будет жесткая конкуренция. Кроме того, Байден сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что якобы лидеры КНР и РФ антидемократичны и уверены в превосходстве автократии над демократией.

«Си Цзиньпин очень прямолинеен. У него нет ни одной демократической кости в теле. Но он умный парень. Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия — это будущий тренд и что демократия не сможет работать во все усложняющемся мире», — заявил Байден.

Комментируя очередной антироссийский пассаж американского лидера, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что Байден становится все более гротескным персонажем, который пытается всех поучать и хвастается своей «жесткостью». Онищенко посоветовал Байдену уделять больше внимания ситуации с COVID-19 в Соединенных Штатах, которые держат трагическое первенство по количеству умерших от коронавирусной инфекции.

«Разглагольствования Байдена о правах человека для американцев звучат как издевка, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Гражданам США не обеспечено не только право на заботу о здоровье, но и право на жизнь, а ведь это и есть основополагающие права человека. Впрочем, наблюдая за американским президентом, я разуверился в том, что его оценки могут быть хоть сколько-нибудь адекватными».

То, что Вашингтон напуган растущими объемами сотрудничества Москвы и Пекина, в целом понятно, отметил собеседник ФАН. Однако это не дает право Байдену рассуждать на темы, касающиеся исключительно внутренних дел России и Китая, до которых американцам нет дела, отметил он.

«Байден все чаще хорохорится: дескать со всеми жестко поговорил и всех поставил на место. Это выглядит по меньшей мере смешно и гротескно, когда лидер такой экономически развитой страны, как Соединенные Штаты, ведет себя столь несолидно», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Несколько дней назад Джо Байден упал, поднимаясь по трапу президентского лайнера, что вызвало сочувственную реакцию Геннадия Онищенко. Напомним, ранее президент США выступил с беспрецедентно грубыми заявлениями в адрес руководства России, на что президент РФ Владимир Путин ответил остроумно и жестко.