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Онищенко назвал гротескными очередные антироссийские заявления Байдена

Онищенко назвал гротескными очередные антироссийские заявления Байдена

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал очередное антироссийское заявление президента США Джо Байдена, который фактически обвинил руководство РФ и Китая в приверженности автократии.

Ранее Байден, рассказывая в ходе пресс-конференции о своих контактах с главой Китая, заявил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином, но ожидает, что между США и КНР будет жесткая конкуренция. Кроме того, Байден сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что якобы лидеры КНР и РФ антидемократичны и уверены в превосходстве автократии над демократией.

«Си Цзиньпин очень прямолинеен. У него нет ни одной демократической кости в теле. Но он умный парень. Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия — это будущий тренд и что демократия не сможет работать во все усложняющемся мире», — заявил Байден.

Комментируя очередной антироссийский пассаж американского лидера, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что Байден становится все более гротескным персонажем, который пытается всех поучать и хвастается своей «жесткостью». Онищенко посоветовал Байдену уделять больше внимания ситуации с COVID-19 в Соединенных Штатах, которые держат трагическое первенство по количеству умерших от коронавирусной инфекции.

Онищенко посоветовал Байдену больше внимания уделять ситуации с COVID-19 в Соединенных Штатах

«Разглагольствования Байдена о правах человека для американцев звучат как издевка, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Гражданам США не обеспечено не только право на заботу о здоровье, но и право на жизнь, а ведь это и есть основополагающие права человека. Впрочем, наблюдая за американским президентом, я разуверился в том, что его оценки могут быть хоть сколько-нибудь адекватными».

То, что Вашингтон напуган растущими объемами сотрудничества Москвы и Пекина, в целом понятно, отметил собеседник ФАН. Однако это не дает право Байдену рассуждать на темы, касающиеся исключительно внутренних дел России и Китая, до которых американцам нет дела, отметил он.

«Байден все чаще хорохорится: дескать со всеми жестко поговорил и всех поставил на место. Это выглядит по меньшей мере смешно и гротескно, когда лидер такой экономически развитой страны, как Соединенные Штаты, ведет себя столь несолидно», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Несколько дней назад Джо Байден упал, поднимаясь по трапу президентского лайнера, что вызвало сочувственную реакцию Геннадия Онищенко. Напомним, ранее президент США выступил с беспрецедентно грубыми заявлениями в адрес руководства России, на что президент РФ Владимир Путин ответил остроумно и жестко.

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