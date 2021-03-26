Опубликовано видео совместного всплытия трех российских АПЛ из-подо льдов Арктики

, 26 марта. Минобороны РФ опубликовало видео синхронного всплытия трех российских атомных подлодок из-подо льдов Арктики.

О совместном всплытии сразу трех атомных подводных ракетоносцев в Арктическом регионе радиусом всего в 300 метров с проламыванием корпусами субмарин многолетнего льда доложил президенту России Владимиру Путину главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Репортаж о данном событии опубликован телеканалом "Звезда".

"По итогам проведенных мероприятий, образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур", — отметил Евменов.

Кроме того, в районе экспедиции "Умка-21" был выполнен парный полет истребителей МиГ-31 с дозаправкой и прохождением боевых машин над Северным полюсом.

Главком ВМФ РФ подчеркнул, что проведение арктических экспедиций силами российского флота будет продолжено с приоритетным охватом ранее неисследованных районов Арктики.

Ранее Евменов рассказал о коллективном плавании российских АПЛ в северных широтах.