Родственники пациента напали на лучшего терапевта Башкирии

Уфа, 26 марта. Участковый врач-терапевт с 30-летним стажем подвергся нападению со стороны родных пациента в больнице города Туймазы. Следователи инициировали проверку.

Пострадавшая женщина-медик является почетным гражданином города, она была признана лучшим терапевтом республики в 2017 году. После осмотра пожилого больного врач сделала записи в медкарте, а при попытке забрать документ подверглась нападению, сообщили в пресс-службе профсоюза.

Буйные родственники подопечного порвали доктору халат, ударили потерпевшую по рукам и голове. Юристы медицинского профсоюза написали заявление о нападении и подали его в полицию. Специалисты планируют провести медэкспертизу, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении дела.

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