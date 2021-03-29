МВД изменит процедуру депортации мигрантов из России

ФАН стало известно о проекте нормативного документа, который внесет изменения в порядок депортации из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ в настоящее время проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу. После выполнения необходимых процедур министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подпишет нормативный акт, и он вступит в законную силу.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что ожидаемые поправки на тему миграции больше касаются работы представителей власти. Она сказала, что, по сути, приостановить или отменить депортацию иностранца, который находится на территории нашей страны без законных на то оснований теперь могут только руководители силовых ведомств самого высокого уровня, что подразумевает высокую надежность и ответственность при исполнении закона.

«Ошибки будут исключены, принятие неверных решений сведено к минимальной вероятности. Никакой бумажной волокиты и проволочек при депортации нелегалов. Кроме того, если человек действительно успел оформить и получить соответствующие бумаги, процесс депортации будет остановлен практически сразу, ведь законопроект устанавливает на все этапы процедуры весьма краткие сроки», — уточнила депутат.

В свою очередь, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов напомнил, что в народе у нас часто путают понятия «депортация» и «выдворение». Депортация — это принудительный выезд иностранца из России в другое государство. Этот процесс запускается, когда иностранец утрачивает законное право на проживание в России. Мигрант добровольно или принудительно покидает пределы страны. Выдворение же — это наказание за нарушение российских законов, оно происходит на основании решения суда. Решение о депортации исполняется в течение 5 дней, постановление о выдворении — с момента вступления его в законную силу.

«99% мигрантов у нас именно выдворяются. Сама по себе депортация не влечет за собой серьезных юридических последствий. Депортируют до пяти человек от субъекта РФ за год, это уникальные истории. После выдворения налагается запрет на последующее посещение России на протяжении пяти лет. Поэтому поправки вряд ли привнесут большие перемены в жизнь мигрантов», — подвел итог Коженов.

Согласно официальной формулировке, изменения вносятся в целях приведения нормативного правового акта Министерства внутренних дел РФ в соответствие с требованиями федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

По большому счету, основные поправки направлены на централизацию права принятия решения об отмене депортации. Согласно новой формулировке, решение об отмене депортации в отношении лица без гражданства, получившего временное удостоверение, теперь принимается ГУВМ МВД России или территориальным органом. Распоряжение будет иметь право подписать начальник ГУВМ МВД России или его заместитель, руководители территориальных органов МВД России на региональном уровне или их заместители в течение двух рабочих дней, если лицо без гражданства получило временное удостоверение.