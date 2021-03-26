Дмитрий Дибров лег под нож хирурга из-за странной шишки на лице

Москва, 26 марта. Молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва успокоила поклонников, сообщив, что здоровью ее мужа ничего не угрожает и врачи не нашли у него ничего серьезного.

Некоторое время назад Дмитрий Дибров серьезно напугал своих фанатов. Они заметили на лице телеведущего подозрительное образование. Шишка оказалась не совсем уж безобидной – припухлость пришлось удалять хирургическим путем. Многие не на шутку испугались за здоровье звезды, ведь такое образование может иметь злокачественный характер.

Однако супруга Диброва Полина сообщила, что с мужем все в порядке. Врачи провели необходимую операцию, и сейчас ведущий «Кто хочет стать миллионером» находится в отличной форме и продолжает много работать.

«Шишка, действительно, была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное — просто надо было удалить это образование. Это не страшная болезнь, все в порядке», — заверила Полина Диброва в интервью «Комсомольской правде».

Она также развеяла слухи, что образование на лице супруга связано с косметологией. Дибров не скрывает, что прибегает к услугам по омоложению. Следить за собой его обязывает работа на телевидении. Однако, по словам его молодой супруги, он пользуется минимальными процедурами и выступает против экстремальных методов, таких как подтяжка.

Полина Диброва недавно пожаловалась, что ее 61-летний муж не увлекается спортом. Жена телеведущего хотела бы, чтобы он полюбил физические упражнения.