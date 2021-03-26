Котировки Brent растут в ходе торгов на мировых биржах

Москва, 26 марта. Стоимость североморской марки нефти Brent выросла на 4% в ходе торгов.

Цена за баррель топлива торгуется на уровне 64,50 доллара.

Стоимость нефти находится под влиянием ситуации на Суэцком канале, где со вторника, 23 марта, заблокировано движение. Проблема может быть решена в течение двух недель, участники рынка отыгрывают данную новость, отмечают аналитики. Вторым фактором является ожидание заседания ОПЕК. Есть уверенность, что нормы по добыче топлива останутся на текущем уровне.

Эксперты прогнозируют, что котировки нефти будут держаться на уровне 61-65 долларов за баррель.