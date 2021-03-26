Донбасс сегодня: «Молот» уничтожил минометный расчет ВСУ, «защитники» Киева бегут от войны

Донбасс, 26 марта. Украинские силовики произвели прицельные обстрелы школы и жилых домов в ЛНР. Киев возвращает бойцов на ранее оставленные позиции. Использование украинского миномета снова привело к гибели солдат ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки армия Киева дважды открывала огонь по населенному пункту Золотое-5 в Луганской Народной Республике. Обстрелы велись из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Атаки были прицельными и направлены на объекты гражданской инфраструктуры, что подтверждают многочисленные повреждения жилого фонда и здания действующей школы. Четыре частных жилых дома и общеобразовательная школа №4 пострадали в результате данных обстрелов.

Следует отметить, что во время фиксации последствий обстрелов сотрудниками луганского представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, по ним был открыт огонь с позиций Вооруженных сил Украины с применением автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные возвращаются на ранее оставленные позиции

Что касается района города Золотое, состоящего из нескольких поселков, находящихся по обе стороны линии боевого соприкосновения, то на украинской стороне, где ранее размещались позиции Вооруженных сил Украины, снова начали появляться украинские военные. Напомним, осенью 2019 года состоялось разведение сил и средств республик Донбасса в нескольких точках конфликта, включая район Золотое — Первомайск.

В последнее время на ранее оставленных позициях ВСУ разведка луганчан фиксирует присутствие военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады. Аналогичная ситуация в зоне ответственности армейского корпуса ДНР на участке Богдановка — Петровское. Все говорит о том, что, несмотря на совместные решения об отведении техники и личного состава сторон на данных участках, Киев в одностороннем порядке готовит войска к возвращению в указанные районы.

«Защитники» Украины бегут от войны

Простые украинские солдаты, пришедшие в Донбасс ради денежного содержания и материального довольствия, не сильно горят желанием погибать за украинский режим в случае реальной попытки наступления армии на республики. Об этом все чаще свидетельствуют данные Народной милиции обеих республик о растущем дезертирстве в рядах противника.

При этом важно отметить, что каждый раз количество беглецов в ВСУ становится тем больше, чем воинственнее риторика официального Киева и чем больше техники направляет украинский Генштаб на Донбасс, готовя очередные планы по прорыву обороны сил республик.

В Донецке сообщают о новых случаях дезертирства с оружием в руках бойцов вооруженных формирований Украины. На этот раз сбежали два военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады. «Освободители» покинули позиции с оружием и с боеприпасами. Командование бригады ведет поиски своими силами, но безрезультатно.

«Молот» уничтожил минометный расчет ВСУ

Сколько раз ни запрещали украинским армейцам использование отечественного тяжелого 120-мм миномета «Молот», они все продолжают применять данные орудия. Сколько десятков, а может и сотен украинских военных угробило оружие, не установлено до сих пор. Согласно официальным данным украинской стороны, потери от разрывов стволов составляют более 20 военнослужащих. Разведанные республик говорят о том, что эти цифры занижены как минимум на порядок.

Очередной разрыв ствола «Молота» произошел в Луганской области на передовых позициях 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Результатом стала гибель двоих военнослужащих, еще двое получили множественные тяжелые ранения. В бригады направлена комиссия вышестоящего штаба с целью установить истинные причины потерь, хотя какие могут быть сделаны выводы, если даже сами украинские силовики называют отечественную разработку «оружием самоликвидации».