Совбез РФ принял проект новых основ государственной политики

Москва, 26 марта. Совбез РФ поддержал проект основ государственной политики в области международной информационной безопасности. Об этом заявил секретарь совещательного органа Николай Патрушев.

По его словам, в документе актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации. Кроме того, принято решение сформировать план по реализации проекта.

Патрушев добавил, что в ближайшее время документ представят на утверждение президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что российский лидер в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил отношения России и США.