Курская область успешно выполняет план региональных экологических проектов

Курск, 26 марта. В беседе с ФАН председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков рассказал о том, как в Соловьином крае развиваются региональные экологические проекты.

«В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Курской области с 2019 года началась реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Экология»», — объясняет он.

По его словам, для выполнения необходимых показателей региональных проектов были разработаны специальные комплексы мероприятий. Они коснулись двух направлений — сохранения уникальных водных объектов и лесов Курской области.

В первом случае, например, они были направлены на экологическую реабилитацию 17-километровой реки Сейм в границах Курского района и самого города.

«Это система мер направлена на улучшение экологического состояния водного объекта и прилегающих к ней территорий», — отмечает Константин Поляков.

По его словам, в результате были выполнены работы по очистке русла реки от донных илистых отложений, затонувших стволов деревьев и коряг, других посторонних предметов. В береговой полосе реки проведены санитарные рубки больных и поврежденных деревьев, сухостоя и кустарника, а также очищена территория от мусора. При помощи устройства геосот выполнено берегоукрепление отдельных участков береговой линии реки, наиболее подверженных водной эрозии, общей протяженностью 1,7 км.

«Проведение вышеуказанных мероприятий позволило восстановить водный объект на площади 37,4 га; улучшить экологические условия проживания населения вблизи водного объекта в количестве 2000 человек. Реализация работ в рамках данного федпроекта нацпроекта «Экология» завершена, однако мероприятия по расчистке реки Сейм продолжатся», — отмечает собеседник Федерального агентства новостей.

Во втором случае целью регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % от площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

«Основная цель и все показатели, запланированные на 2020 год, достигнуты в полном объеме. Также, в целях обновления парка лесопожарной и лесохозяйственной техники в специализированное автономное учреждение Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» поступило 33 единицы лесопожарной техники и оборудования, а также лесохозяйственного оборудования на общую сумму 17,6 млн рублей (или 100 % от запланированного объема)», — рассказывает председатель регионального комитета природных ресурсов.

По его словам, в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Курской области» за счет федеральных источников финансирования в 2021 году будет приобретена лесопожарная и лесохозяйственная техника и оборудование в количестве 80 единиц.

«Вся техника, планируемая к закупке в 2021 году, прошла согласование с Федеральным агентством лесного хозяйства. В настоящий момент заключены прямые договоры на поставку лесопожарного оборудования. Также в рамках регпроекта запланированы мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению на площади 317,9 га. Выполнение мероприятий проекта планируется осуществить за счет средств субвенций из федерального бюджета и внебюджетных источников», — заключил Константин Поляков.

Ранее ФАН сообщал, что Курская область заняла четвертое место в национальном экологическом рейтинге России. Первые три места заняли такие регионы, как Тамбовская и Белгородская область, Республика Алтай.