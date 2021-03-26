Захарова призналась итальянцам, что костромские сыры вкуснее итальянского пармезана

Москва, 26 марта. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова шокировала итальянского посла Паскуале Терраччано фразой, что российские сыры во всем превосходят итальянский пармезан.

В рамках беседы с Захаровой Терраччано задал вопрос, когда Российская Федерация снимет санкции на итальянские продукты, включая знаменитый сыр пармезан. Ранее итальянский дипломат заявил, что попадание сыра в санкционные списки России — лишь техническая ошибка, и призвал правительство нашей страны снять ограничения на ввоз. Российский дипломат в ответ призналась, что находит отечественную молочную продукцию намного вкуснее итальянской.

«Без ущерба нежным чувствам, которые я испытываю к итальянским коллегам, хочу сказать, что мне нравятся российские сыры — костромские, краснодарские», — емко уела иностранного дипломата пресс-секретарь российского МИД.

Также Захарова напомнила итальянцу о проекте «Гастрономическая карта России», прошедшем в 2019 году под эгидой отечественного МИД. Тогда зарубежные дипломаты долго не могли поверить, что все яства, которые им предлагали отведать российские коллеги, действительно были произведены в нашей стране.

Несмотря на запрет ввозить иностранные сыры из-за границ, продолжила российский дипломат, никто не запрещает иностранцам производить пармезан в России. Так, например, в Подмосковье свою сыроварню открыл американец Джей Клоуз, и его продукция уже снискала внимание и уважение ценителей.

Ранее Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об «опасном соседе» в лице России. Не ходя вокруг да около, пресс-секретарь российского МИД назвала эти обвинения дезинформацией и глупостью.