Российские фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Швеции

Стокгольм, 26 марта. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли короткую программу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Пара показала отличное выступление под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем». Россияне набрали 88,15 балла и заняли первое место.

На второй позиции после завершения выступлений в первом виде программы находятся американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью. Их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс занимают третью строчку. Стоит отметить, что еще одна российская пара, Иван Букин и Александр Степанова, допустила небольшую ошибку в ритм-танце и заняла пятое место.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Швеции с 22 по 28 марта. Российские спортсмены уже стали обладателями двух медалей в соревнованиях спортивных пар.