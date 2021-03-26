Россияне теряют интерес к недвижимости в Болгарии

София, 26 марта. Жители Российской Федерации начали меньше интересоваться жилой недвижимостью, которая находится на территории Болгарии.

Об этом рассказали эксперты рынка, опрошенные корреспондентами РИА Новости. Доля россиян среди продавцов жилья достигает 70–90%. При этом среди потенциальных покупателей их сегодня не больше 10%.

«Граждане России стали меньше покупать, при этом больше избавляться от объектов», — говорится в материале.

Среди основных причин падения интереса к болгарской недвижимости собеседники издания называют высокие риски для иностранцев при совершении сделки. К тому же жилье непросто обслуживать, а уровень цен в Болгарии вырос в 2,5 раза с 2008 года, когда россияне часто оформляли сделки с недвижимостью.

При этом российские звезды предпочитают приобретать себе курортную недвижимость в пределах страны. К примеру, Тина Канделаки купила себе квартиру в курортном городе Светлогорск Калининградской области, куда она планирует приезжать летом. Также теледива пожалела тех россиян, у кого недвижимость находится за границей.

Президент РФ Владимир Путин ранее дал понять, что инвестиции отечественных компаний в зарубежные активы больше не приветствуются. «ФедералПресс» изучил, куда и в каком количестве вкладывают средства крупнейшие компании СЗФО.