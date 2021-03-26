Джо Байден заявил, что с Россией нужно считаться

Рим, 26 марта. Президент США Джо Байден признал, что с Россией нужно считаться. Позицию американского лидера озвучил премьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции.

Глава Белого дома отметил, что Российская Федерация является страной, с которой необходимо вести диалог. Более того, с РФ надо считаться и быть честными при обсуждении каких-либо разногласий.

«В этом был основной смысл выступления Байдена», — сказал Драги.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин намерен заставить США считаться с Россией. По словам российского лидера, Вашингтону придется учитывать мнение Москвы по различным вопросам.