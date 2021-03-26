Леонков: Киев готовится к началу полномасштабной военной операции в Донбассе

Москва, 26 марта. Последние события на линии соприкосновения в Донбассе подтверждают тот факт, что Киев готов к началу полномасштабной военной операции на востоке Украины.

Такое мнение выразил известный российский военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью информационному порталу «NewsUA.ru».

Леонков прежде всего обратил внимание на то, что, несмотря на заявления украинских властей о том, что Киев не намерен атаковать Донбасс, уже есть признаки эскалации военного конфликта в регионе. ВСУ обстреливают окраины ЛДНР из автоматического и артиллерийского оружия на регулярной основе.

«По всей линии соприкосновения идет снайперская война. Было сообщение от ДНР, что убили мирного жителя, не позволяли к нему подойти», — отметил Леонков.

По словам военного эксперта, Киев проводит массовую мобилизацию военнослужащих по всей стране, что также является серьезным проявлением воинственных планов Украины. Также стоит обратить внимание на еще один важный фактор – данные ВС США, согласно которым Вооруженные силы Украины увеличивают численность армии на границе с Донбассом.

Леонков указал на публикацию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, где можно увидеть карту, составленную специалистами США. Согласно этому документу, Киев уже перебросил в Донбасс 95 тысяч солдат, а также большое количество военной бронетехники.

Военный эксперт уверен, что такие меры, принятые Киевом, говорят о готовности Украины к полномасштабному нападению на Донбасс.

Ранее бойцы ВСУ открыли огонь по прифронтовому поселку Золотое-5, который находится в Луганской Народной Республике.