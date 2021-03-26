Область Испании Кампания заключила договор на поставки российского «Спутник V»

Рим, 26 марта. Договор о поставках партии вакцины от коронавируса «Спутник V» заключила итальянская область Кампания. Об этом рассказали власти региона.

Документ пока не вступил в силу по ряду причин. Они заключаются в ожидании одобрения препарата со стороны Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) и Европейского агентства (EMA). Информацией об этом поделился пресс-секретарь президента Кампании Паоло Руссо в комментарии РИА Новости.

Российскую вакцину против коронавирусной инфекции одобрили власти таких государств, как Антигуа и Барбуде. Минздравы стран зарегистрировали препарат по ускоренной процедуре. Всего его разрешили к применению на гражданах 57 стран по всему миру.