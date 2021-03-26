Ветеран ВОВ в 99 лет освоила авиатренажер Су-34. ФАН-ТВ

Боевой разворот, петлю Нестерова, горизонтальную бочку и другие фигуры высшего пилотажа выполнила 99-летняя ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова из Воронежа. Она освоила авиационный тренажер Су-34.

«Впечатление мировое. Все мне понравилось. Я летала в облаках и видела Воронеж», — прокомментировала свой полет Мария Денисовна.

В полуторачасовой полет на авиатренажере ветеран отправилась вместе с героем РФ, военным летчиком, подполковником Андреем Дьяченко. Как отметили в ведомстве, авиационный тренажерный комплекс Су-34 представляет собой реальную кабину самолета и обладает VR-эффектом полного погружения.

«Мария Денисовна, конечно, проявила очень стойкие качества при выполнении полета. Мы выполнили фигуры сложного пилотажа. Поначалу Мария Денисовна привыкала к полету, к обстановке за пределами кабины пилота. Я спросил: «Как самочувствие?», Мария Денисовна сказала: «Все хорошо», предложил выполнить ей некоторые фигуры пилотажа, на которые она согласилась, выполнили», — рассказал Андрей Дьяченко.

Марию Денисовну Колтакову называют «стальной бабушкой». После полета на авиатренажере она в 14-й раз попала в Книгу рекордов России. Ранее ветеран прыгнула с парашютом, установила рекорд на соревнованиях по стрельбе, освоила управление танком Т-72Б3.

В годы войны Мария Колтакова участвовала в Курской битве, освобождала Харьков, Львов, Польшу, Чехословакию. Она вынесла с поля боя более 300 раненых и дважды была контужена. Свои подвиги ветеран посвящает безымянным сибирским героям, которые похоронены в воронежской земле.