Никита Масленников: Напечатанные триллионы грозят инфляцией всему миру, кроме России

Экономист Никита Масленников раскрыл феномен, с которым столкнулись американские экономисты, которым пандемия помешала определять текущий уровень инфляции и устанавливать ориентиры.

Быстрое восстановление экономики после пандемического спада вызвало обеспокоенность по поводу сопутствующего роста инфляции. Действительно, пандемия создала определенные проблемы в расчете инфляции. Это произошло в силу изменения потребительской корзины, структуры покупок, когда офлайновые сократились, а онлайновые выросли.

При этом закономерности формирования цен в онлайновых покупках пока не очень понятны, ведь массового их развития, особенно в летние и отчасти в осенние месяцы, не было.

Все эти факторы были существенны для принятия решений, в том числе центральными банками. Если инфляционные индексы по традиционным критериям топчутся на месте, то стоит ли беспокоиться по поводу растущей инфляции?

Давайте закачивать в экономику дополнительную ликвидность. Следуя такой логике, действовали центральные банки в ведущих экономиках. Они влили ликвидность в рынки, ориентируясь на традиционные показатели, которые вроде бы и не сигнализируют о возможном инфляционном росте, и продолжали расширять программы количественного смягчения.

Бюджеты всех экономик в мире в прошлом году влили свыше 12 трлн долларов в экономику, а центральные банки добавили еще 8,5 трлн. Если сюда отнести вливания стран с развивающейся экономикой, то общая цифра приблизится примерно к 25 трлн долларов, а это очень серьезное вливание.

С точки зрения этих финансовых стимулов, надо было поддерживать и подталкивать экономику, давать возможность людям получить дополнительную ликвидность, чтобы они потом форсировали ее в потребительский спрос и в выживание.

Мы говорим об этой мотивации задним числом. На самом деле, сейчас ситуация очень любопытная. В результате пандемии и антикризисных мер дополнительный прирост наличных денег на руках населения, если говорить о глобальном мировом хозяйстве, составляет от 2,7 до 3 трлн долларов. А дальше начали работать классические закономерности — и все традиционные измерители инфляции сигнализируют о существенных инфляционных рисках. И картина становится другой: 2021 год пройдет под флагом, в том числе, возрастающей инфляции.

Еще месяц назад ФРС предполагала, что инфляция в США составит 1,8%, а сейчас уже прогнозируется 2,4%. Как видно, все традиционные классические измерители сработали. Сегодня, когда начинает восстанавливаться экономика, возвращается деловая активность, растет и индекс потребительского доверия. Все, что раньше как бы не работало, в прошлом году заработало с удвоенной силой и предсказывает: «Будьте поосторожнее, вы сейчас можете развязать инфляционную волну и попадете, как в 70-е годы прошлого века, в ситуацию с стагфляцией, из которой придется выходить десятилетиями».

Но в марте 2021 года эта гипотеза американских экономистов не работает. Сегодня доказательная или предсказательная ценность всех традиционных инфляционных индикаторов совершенно четко и очевидно восстановилась.

Проблемы, с которыми столкнулись все, кто обязан подсчитывать инфляцию, в меньшей мере затронули Россию. У нас не было такого массированного вливания ликвидности в рынки. Важно иметь в виду еще и такой показатель, как реальное количество денег у населения, потому что это всегда инфляционный навес.

Банк России с начала года влил в экономику 2,7 трлн наличных. Раскупорить кубышку людей заставит экономическая ситуация. Цены производителей стали очень серьезно подрастать — видя ограничение спроса, производители стали вздувать отпускные цены. По сравнению с тем же периодом марта 2020 года, индекс потребительских цен изменился незначительно, на 0,1% с 5,8% до 5,7%, а вот цены производителей увеличились до 10,7%.

И вот этот разрыв тоже может являться традиционным измерителем. Из этого вытекает, что цены начнут опускаться всерьез, заработают дефляционные факторы — где-то во второй половине 2021 года, не раньше.

С другой стороны, нельзя при прогнозах инфляции ориентироваться только на индекс потребительских цен и динамику расходов населения, как это делает Минэкономразвития. Центробанк прогнозирует динамику роста цен и публикует свои собственные прогнозы, исходя из 20 разного рода показателей, которые так или иначе характеризуют инфляцию. Все они сложились еще до пандемии и работают достаточно слаженно, предсказывая нам, что возвращение к инфляционной цели в 4% произойдет не раньше апреля-мая следующего года. Это наиболее оптимистичный сценарий.

Феномен, отмеченный в разгар пандемического кризиса, не отменяет жизнеспособность стандартных инфляционных показателей и предупреждает о достаточно серьезных рисках и угрозах. Сейчас наиболее эффективный способ регулирования товарных цен — таможенно-тарифное регулирование по зерновому демпферу. Проблема в том, что любой такой ценовой зажим действует как пружина, поэтому параллельно нужно включать стимулирующие меры по предложению. Если уж собирать таможенные пошлины, то и распределять их нужно между аграрными производителями. Совершенно очевидно, что определенный инфляционный подскок может случиться после сезона уборки урожая.

Что касается индикаторов и подсчета ВВП, который в прошлом году снизился на 3,1% после повышения на 2% в 2019 году, объяснить это можно двумя факторами. Первоначальная оценка была 3,6-3,8%. Разница получилась за счет недооценки Росстатом 2019 года. Второй важный момент, объясняющий более низкое падение показателя ВВП в России, в отличие от многих других стран, — это вопрос доли сферы услуг во внутреннем продукте. Мы здесь отстаем и от Европы, и от США, и тем более от Японии, и даже от Китая. Если именно этот сектор резко сократился по объему из-за эпидемии коронавируса, то по его вкладу в ВВП произошел меньший спад.

ВВП всегда надо сопрягать с динамикой реально располагаемых доходов. А когда у вас падение реально располагаемых доходов больше, чем падение ВВП, то это уже тревожно. Тем более, восстановился тренд на снижение реально располагаемых доходов, который начался в 2014 году. В этой динамике от уровня 2013–2014 годов мы отстаем более чем на 10%. В связи с тем, что ВВП можно считать как угодно, но социальная отдача для граждан страны лучше не становится.

На индекс потребительских цен в любом случае нужно смотреть внимательно, потому что он свидетельствует о некоем тренде, о динамике. Если у вас годовая инфляция снижается потихоньку, значит у вас начинается стабилизация цен в перспективе двух-трех месяцев.