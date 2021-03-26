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Маргарита Симоньян объяснила, чем россияне отличаются от американцев

Маргарита Симоньян объяснила, чем россияне отличаются от американцев

Москва, 26 марта. Россиянам необходимо четко обозначать объединяющие их ценности, уверена главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

В последние годы президент РФ Владимир Путин уделяет особенное внимание ценностям, которые объединяют граждан страны, отметила журналистка. Симоньян в свое время жила и проходила обучение в США. Именно поэтому она решила поделиться в эфире «России-1» наблюдениями, чем же отличаются россияне от американцев.

«В России человеческие отношения изначально строятся на базе любви: к старикам, к детям, мужчины к женщине, друг к другу. В Америке – эти же отношения базируются на правилах», – подчеркнула главный редактор RT.

Россияне с осуждением относятся к тем, кто отдает пожилых родителей в дома престарелых и бросает детей в роддомах. В США же такие действия считаются нормальными.

Второй момент, на котором сделала акцент Симоньян — измены. В России к супружеской неверности относятся мягче, а в Америке очень сильно осуждают, так как там — правила. Главное отличие, которое особенно выделила журналистка — душевность.

«У россиян есть духовно-нравственный код. В русском языке есть слово «душевность», которого нет в английском», — подчеркнула Маргарита.

Переехавший в США украинец поделился интересными подробностями о том, как американцы ходят в баню, и чем в этом плане отличаются от жителей стран СНГ.

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