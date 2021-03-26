Ольга Бузова объяснила выбор песен для шоу «Маска»

Москва, 26 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова после выбывания из второго сезона шоу «Маска» рассказала, чем руководствовалась в выборе репертуара для номеров.

В минувшее воскресенье в эфире НТВ вышел очередной выпуск популярного проекта. На этот раз звездное жюри рассекретило участника в костюме Розовой Пантеры. К общему удивлению и судей и зрителей, в костюме оказалась Ольга Бузова. Этого не ожидал никто. Многие думали, что после расставания с рэпером Давой звезда не захочет принимать участие в шоу. Кроме того, на протяжении предыдущих выпусков члены жюри предполагали, что Розовая Пантера – это известный блогер или спортсменка.

После выбывания из проекта Бузова поблагодарила организаторов за такую возможность. Звезда рассказала, что главной сложностью было скрыть голос, который бы с первого выпуска выдал ее. Чтобы спрятать свою индивидуальность и запутать жюри, певица выбирала треки, которые вызвали много вопросов.

«Много вопросов про репертуар… Конечно, мне бы хотелось многое спеть, и на французском, и на немецком (но догадались бы). Но! Главная задача этого шоу — это скрыть себя, свою личность и свой голос! Поэтому мы выбирали те песни, куда можно было меня «спрятать», — написала Бузова в Instagram.

Многие зрители после того, как звезду рассекретили, обвинили ее в обмане. Они считают, что на сцену вместо Бузовой в костюме Розовой Пантеры выходил кто-то другой.