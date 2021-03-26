Путин обсудил с Пашиняном стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе

Москва, 26 марта. Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном обстановку в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа проходила в телефонном формате по инициативе армянской стороны. Путин и Пашинян обратили внимание на стабилизацию обстановки в регионе. Они признали, что такой расклад является удовлетворительным.

«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двусторон­него сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией. Условлено о дальнейших контактах», — говорится в сообщении.

Бои в Нагорном Карабахе прекратились после подписания трехстороннего соглашения Путиным, Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Согласно пунктам документа, в регион были введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима перемирия, осуществляют разминирование местности, проводят гуманитарные акции, восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

Путин ранее провел встречу с Алиевым и Пашиняном, в ходе которой был поднят вопрос реализации положений карабахских соглашений.