Москва, 26 марта. Возобновление импорта в Россию итальянского пармезана помешает отечественным производителям развивать собственную продукцию.

Производители сыров обратились к российским властям с просьбой не импортировать в страну итальянский пармезан как минимум 5–6 лет. Итальянские поставщики всегда отличались хитростью и попытками извлечь выгоду из всего, заявил первый зампред комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты и сыровар Олег Сирота.

Он напомнил о недавнем обращении посла Италии в России о том, чтобы вернуть в страну пармезан. Такое заявление дипломата Олег Сирота связал с желанием итальянских производителей снова вернуться на российский рынок с низкими ценами.