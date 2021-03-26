Путин заявил об угрозах для глобальной безопасности в киберпространстве

Москва, 26 марта. Развитие технологий порождает новые риски для глобальной безопасности и суверенитета некоторых стран. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит заседание Совбеза РФ, где обсуждается вопрос информационной безопасности. По словам российского лидера, в киберпространстве появляются новые угрозы.

«Мы видим, что глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства», — отметил Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что подходы России к кибербезопасности остаются открытыми и прозрачными.

Ранее Владимир Путин рассказал о российской ракете «Авангард». По его словам, технологии РФ, в том числе в оборонной сфере, обладают уникальными характеристиками.